Güroymak'ta bir ev karantinaya alındı - Son Dakika

Güroymak'ta bir ev karantinaya alındı
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir ev korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir ev korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Gölbaşı beldesi Köşk Mahallesi 106. Sokak'ta bir eve giriş çıkışların 13 Nisan saat 12.00 itibariyle yasaklanması ve geçici süreliğine karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:18 Kaynak: İHA
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