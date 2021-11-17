Güroymak'ta çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Eren Holding tarafından gönderilen meyve ağaçları çiftçilere dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılının sonuna kadar Eren ailesi tarafından gönderilen 1 milyon meyve fidanının toprakla buluşturulacağını söyledi.

"Doğa nefes alsın" sloganı ile gönderilen meyve ağaçlarının talep edenlere teslim ettiklerini belirten Kardaş, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu konuda meyve ağacı dikmek isteyen çiftçilerin taleplerini oluşturduk. Oluşturulan listelere göre çiftçilerimize dağıtım yapıyoruz. " diye konuştu.

Fidan dağıtım programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.