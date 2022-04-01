Güroymak'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Güroymak'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" yürüyüşü yapıldı

01.04.2022 13:49
Güroymak'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" yürüyüşü yapıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mehmetçik Parkı'nda bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Otizmle ilgili pankart ve dövizler taşıyan öğrenciler, hükümet konağı önüne geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu burada yaptığı konuşmada, her zaman otizmli çocukların yanında olduklarını, onların ihtiyaçlarının karşılanması için de seferber olduklarını söyledi.

Özel Eğitim Öğretmeni Rıdvan Bağış da otizmin doğuştan gelen bir hastalık olduğunu anlattı.

Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı belirten Bağış, "Otizm spektrum bozukluğunun belirtileri erken yaşta başlanılan yoğun eğitim desteğiyle azaltılabilir ve yeni beceriler kazandırılarak davranış sorunları ortadan kaldırılabilir. Otizmin tedavisi konusunda yapılan birçok çalışmanın sonucunda en iyi tedavinin eğitim olduğu anlaşılmıştır." dedi.

YORUMLAR
500
Başkan Atay Otizmli çocukları yalnız bırakmadı Başkan Atay Otizmli çocukları yalnız bırakmadı BİK Müdürü Uluçamlıbel'den Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret BİK Müdürü Uluçamlıbel'den Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

Mehmetçik, Güroymak, Bitlis, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güroymak'ta 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Bakan Sergey Lavrov: Daha iyi anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:57:58. #1.11#
SON DAKİKA: Güroymak'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement