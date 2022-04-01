Güroymak'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mehmetçik Parkı'nda bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Otizmle ilgili pankart ve dövizler taşıyan öğrenciler, hükümet konağı önüne geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu burada yaptığı konuşmada, her zaman otizmli çocukların yanında olduklarını, onların ihtiyaçlarının karşılanması için de seferber olduklarını söyledi.

Özel Eğitim Öğretmeni Rıdvan Bağış da otizmin doğuştan gelen bir hastalık olduğunu anlattı.

Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı belirten Bağış, "Otizm spektrum bozukluğunun belirtileri erken yaşta başlanılan yoğun eğitim desteğiyle azaltılabilir ve yeni beceriler kazandırılarak davranış sorunları ortadan kaldırılabilir. Otizmin tedavisi konusunda yapılan birçok çalışmanın sonucunda en iyi tedavinin eğitim olduğu anlaşılmıştır." dedi.