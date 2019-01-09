Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli

Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Bitlis, Güroymak, Güncel
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