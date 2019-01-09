Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: AA
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