Güroymak'ta gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretimi yapılıyor.

Merkezi ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şuana kadar 2 bin maskenin tamamladığını belirten Sancaktutar, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan belediye ekipleri, salgınla mücadele kapsamında kentteki umuma açık alanlarda dezenfekte çalışması yürüttü.

Çalışmalar kapsamında kamu binaları, otobüs durakları, PTT ve banka şubeleri ilaçlanarak dezenfekte edildi.