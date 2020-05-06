Güroymak'ta günde 25 bin maske üretilecek - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile günde 25 bin maske üretecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aldığı tedbirlere bir yenisini ekleyen Güroymak Belediyesi, üreteceği günde 25 bin koruyucu maskeyle kentin ve ülkenin virüsle mücadelesine destek olmayı hedefliyor.



Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar, üretimin gerçekleştiği atölyeye ziyarette bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Sancaktutar, burada yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyede uygulayarak bu süreci daha kolay atlatacaklarını söyledi.



Güroymak Kaymakamı Sancaktutar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğüne destek vererek siperlik ürettik. Şimdi ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte maske üretiyoruz. İlk etapta günde 25 bin maske üreteceğiz. Burada çalışan, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."