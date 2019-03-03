Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta İstihdam Artıyor

Güroymak'ta İstihdam Artıyor

23 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde her geçen gün gözle görülür şekilde istihdam artıyor.

Güroymak'ta İstihdam Artıyor, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde her geçen gün gözle görülür şekilde istihdam artıyor.

İstihdam konusunda vermiş olduğu katkı ve desteklerinden dolayı Bursa Öz Tekstil Firması ahibi Gürkan Özkarakaşlı, CEO'su Burcu Küçükkaya ve Nur Tekstil Firması sahibi Sıraç Nur, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, en hızlı gelişen, değişen ve büyüyen ilçeler arasında yer alan Güroymak'ın işsizliğini en aza indirmek için istihdam alanında çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İşsizlik sorunun ortadan kalkması, istihdam ve ekonomik anlamda birçok artı sağlayan iş yerlerinin sayısının çoğalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Alibeyoğlu, "Bu işletmeler hem ekonomiye hem de ilçenin istihdamına katkı sağlıyor. Gelişen, değişen, büyüyen, bölgenin en önemli yatırım merkezi olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizin, vizyonuna ve prestijine uygun olarak dizayn edilen farklı alanlarda yeni iş yerlerinin açılması ilçemize farklı dinanizm katıyor. Kaymakamlığımızın girişimiyle yeni istihdam alanların açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bin 500 kişiye daha istihdam alanı açacağız" dedi - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:47 Kaynak: İHA

Bitlis, Güroymak, Güncel
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