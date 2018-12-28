Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta Kar Yağışı

Güroymak'ta Kar Yağışı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.


Kar yağışı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde temizlik yaptı.

Karla mücadele ekipleri de ilçe merkezinde çalışma başlattı.

Esnaf Tugay Aylu, geçmiş yıllara oranla yağışların azaldığını ve kar yağmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Bitlis, Güroymak, Kar, Güncel
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