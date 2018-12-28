Güroymak'ta Kar Yağışı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.





Kar yağışı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde temizlik yaptı.



Karla mücadele ekipleri de ilçe merkezinde çalışma başlattı.



Esnaf Tugay Aylu, geçmiş yıllara oranla yağışların azaldığını ve kar yağmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misafir Ettiği 13 Yaşındaki Kız, Aç Kalan Kedileri Mangalda Et ve Sucukla Besledi

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı