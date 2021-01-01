Güroymak'ta kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Güroymak'ta kısıtlama sessizliği

01.01.2021 16:42
Güroymak'ta kısıtlama sessizliği, System.String[]

Korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına yeni yılın ilk gününün de eklenmesinin ardından Bitlis'in Güroymak ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına yeni yılın ilk gününün de eklenmesinin ardından Bitlis'in Güroymak ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yaşanan vaka artışları, beraberinde yeni tedbirlerin alınmasına neden olurken, alınan tedbirlerin uygulanması için de çeşitli kısıtlamalar getirilmeye devam ediyor.

Kısıtlamanın başlamasının ardından bomboş kalan cadde ve sokaklar, 4 gün boyunca sadece Cuma namazı için insanların kullanımına açıldı.

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de Türkiye genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak 2021 pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. - BİTLİS

Güroymak'ta kısıtlama sessizliği
Güroymak'ta kısıtlama sessizliği
Güroymak'ta kısıtlama sessizliği
Güroymak'ta kısıtlama sessizliği
Güroymak'ta kısıtlama sessizliği
Güroymak'ta kısıtlama sessizliği
Güroymak'ta kısıtlama sessizliği

Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güroymak'ta kısıtlama sessizliği - Son Dakika


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