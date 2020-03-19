Güroymak'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Güroymak'ta koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi, kültür merkezi, camiler ve taziye evleri gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışma yapan ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, ilçede kapalı alanların yanı sıra şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan virüsle karşı karşıya olduklarını belirten Taşdemir, şunları söyledi. Sağlık Bakanlığımız açıklamaları doğrultusunda biz kamu kuruluşları da üzerimize düşen görevi aynı hassasiyetle yapmaya gayret ediyoruz. İlçemizde de toplu taşıma araçları olmak üzere, camiler, taziye evleri, kültür merkezi gibi insanlarımız temas edebilecekleri tüm alanları dezenfekte çalışmalarını başlatmış durumdayız. İki gurup halinde yaklaşık 40 bin metre kare ilaçlama yapılmıştır. 2 ay boyunca 6 günde bir ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca belediyemizce anonslar yapılarak vatandaşları uyarıyoruz. Belediyemizce kurumlara ve ihtiyaç duyulan noktalara el dezenfektanları verilecek, hazırlanan broşürlerle bilgilendirme yapılacak. Burada vatandaşlarımıza da düşen görevler var. Yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz dedi.

Güroymak'ta koronavirüs önlemleri

Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:23 Kaynak: AA

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