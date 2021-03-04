Güroymak'ta köy okulunda kariyer buluşmaları - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlk ve Ortaokulu'nda kariyer buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen ?Güroymak İlçe Seçim Kurulu Müdürü Zümre Çebi Mindiloğlu, öğrencilerle buluştu.
Mindioğlu, deneyimlerini paylaştığı öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Sınıf öğretmeni Hilal Azılıoğlu, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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