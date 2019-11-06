Güroymak'ta

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV'in 2-8 Kasım tarihleri düzenlediği "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliğine destek verdi.

Öğrenciler, spor salonunda ve okul bahçesinde lösemi hastası arkadaşlarının yanında olduklarını göstermek amacıyla maske taktı.

Okulun beden eğitimi öğretmeni İsmail Derman, löseminin bir kan hastalığı olduğunu belirterek, "Damarlarımızda dolaşan kanın yapıldığı yer kemik iliğidir. Kök ana hücrelerin anormal hücreye dönüşmesiyle lösemi hastalığı ortaya çıkmaktadır. En çok 1-5 yaş aralığında görülen bu hastalık için erken teşhis önemlidir. Öğrencilerimizle farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek için maske taktık." dedi.