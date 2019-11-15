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Güroymak'ta "Mevlid-i Nebi" etkinlikleri

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Mevlid-i Nebi" Haftası etkinlikleri dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Güroymak'ta

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Mevlid-i Nebi" Haftası etkinlikleri dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftü vekili Metin Erten, yaptığı konuşmada, Allah'ın en güzel nimetlerinden olan ailenin, insanoğluna huzur ve sükunet veren kutsal bir birlik olduğunu belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş ise Hz. Muhammed'in insanlara iki önemli emanet bıraktığını, bunlardan birinin, Kur'an-ı Kerim, diğerinin ise sünnet olduğunu ifade etti.

Programa, Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güroymak, Bitlis, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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