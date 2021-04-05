Güroymak'ta meyve fidanı satışları başladı - Son Dakika

Güroymak'ta meyve fidanı satışları başladı
05.04.2021 11:27
Bitlis'in Güroymak ilçesinde mevsimin ilk meyve fidanları satışa sunuldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde mevsimin ilk meyve fidanları satışa sunuldu.
İlçede 2 yıldır meyve fidanı satışı yapan Erol Turus, Malatya'dan getirdiği ceviz, karadut, üzüm ve çam fidanlarını satışa sunduklarını söyledi.
Havaların ısınmasıyla fidanların satışına başladıklarını belirten Turus, "Şu anda Güroymak'ta ağaç dikim dönemi başladı. Getirdiğimiz meyve fidanlarına köylerdeki vatandaşlarımız rağbet gösteriyor. Salgın döneminde evden çıkmayanlar bahçeleriyle yakından ilgilenmeye başladı. Bu da satışların artmasını sağladı." dedi.
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