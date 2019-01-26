Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta Öğrenciler İçin Hazırlık Kursları Açıldı

Güroymak'ta Öğrenciler İçin Hazırlık Kursları Açıldı

30 dakika önce

Güroymak'ta üniversite ve liselere hazırlanan öğrenciler için kurs açıldı.

Güroymak'ta Öğrenciler İçin Hazırlık Kursları Açıldı, System.String[]
Güroymak'ta üniversite ve liselere hazırlanan öğrenciler için kurs açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, 320 öğrenci için hazırlık kursu açtıklarını söyledi.

Öğrencilere yeme, içme, yatma, servis ve bütün kaynak kitaplarının ücretsiz sağlanacağını belirten Alibeyoğlu, öğrencilere başarılar diledi.

Alibeyoğlu, kursun 15 gün süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Güroymak, Güncel
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