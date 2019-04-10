Güroymak'ta Okullar Arası Futbol Turnuvası Başladı
1 saat önce
Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası futbol turnuvası başladı.
Güroymak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:05 Kaynak: AA
Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası futbol turnuvası başladı.
Kentteki 14 ilkokulun katılımıyla düzenlenen turnuvadaki ilk maç Atatürk
İlkokulu ile Mehmet Akif İlkokulu arasında yapıldı.
Maçın başlama vuruşunu yapan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, çocukların spor bilincini geliştirmek ve birlikte hareket etme duygularının geliştirilmesi amacıyla 3. ve 4. sınıfların katılımıyla futbol turnuvasının düzenlendiğini söyledi.
Alibeyoğlu, turnuvaya katılan okullara başarı diledi.
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