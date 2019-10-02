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Güroymak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

1 saat önce

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Güroymak ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı.

Güroymak'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması, System.String[]

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Güroymak ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ve 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince uygulama yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amir Vekili İlyas Beşiroğlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Vali yardımcısı Kılıç, öğrencilerle birlikte katıldığı uygulamada, durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgiler vererek broşür dağıttı.


Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İçişleri Bakanlığınca başlatılan uygulamayı ilçede hayata geçirdiklerini belirterek, "Buradaki maksat, yayalara öncelik alışkanlığının hem yayalarımız tarafından hem de sürücülerimiz tarafından anlaşılması ve uygulanmasıdır. Bu uygulama bir gelişmişlik seviyesinin göstergesidir. Yayamız ayağını yola attığı zamanda sürücülerimiz önceliğin onların hakkının olduğunu bilerek davranması konusunda bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu, bizler de yöneticiler olarak bu uygulamaya yerinde katılıyoruz. İnşallah bu farkındalık oluşur ve ülkemizde bunun yansımalarını alırız. Son birkaç yılda trafik uygulamaları neticesinde ülkemizde ölümlü trafik kazası ve yaralamalı trafik kazası ciddi derecede azalmıştır. Umut ediyoruz ki bu minimum seviyelere iner ve medeni ülkeler seviyesine rahatlıkla ulaşırız. Bu uygulamaya katılan arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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