Güroymak'ta 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı' yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güroymak'ta 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı' yapıldı - Son Dakika

Güroymak'ta 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı' yapıldı

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı' yapıldı.

Güroymak'ta 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı' yapıldı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı' yapıldı.


Güroymak Kaymakam M. Furkan Sancaktutar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.


Toplantı kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" uygulamaya konularak trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlallerinin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili güvenli sistem yaklaşımı benimsendiği kaydedildi. Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığının belirtildiği toplantıda, otobüs firmalarının alması gereken diğer önlemlerin de ivedi olarak yerine getirilmesi hususuna vurgu yapıldı.


Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı R. Murat Kılıçaslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otobüs firma temsilcileri katıldı. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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