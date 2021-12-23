Güroymak'ta Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'nde Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı yapıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın katıldığı açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okulun yapılmasında emeği geçen iş insanı Ekrem Özmen'e teşekkür eden Vali Çağatay, "Bitlisli hayırsever vatandaşlarımız çok. Özmen ailesinin yaptırdığı bu özel ve güzel yuvada bizleri buluşturdu."dedi.

Daha sonra açılışı yapılan okulda incelemelerde bulunan Çağatay, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Açılışa, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Cankaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve Ekrem Özmen'in oğlu Yusuf Özmen katıldı.