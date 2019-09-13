Güroymak'ta servis şoförlerine seminer
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde sürücülerin uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.
Seminere, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğrenci temsilcileri ve servis şoförleri katıldı.
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