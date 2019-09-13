Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta servis şoförlerine seminer
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Güroymak'ta servis şoförlerine seminer

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.

Güroymak'ta servis şoförlerine seminer, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde sürücülerin uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Seminere, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğrenci temsilcileri ve servis şoförleri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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