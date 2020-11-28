Güroymak'ta sulama kanalı projesiyle 18 bin dönüm arazi sulu tarımla canlanacak - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde hayata geçirilen sulama kanalı projesiyle 18 bin dönüm arazide sulu tarım yapılabilecek.

Günkırı Belde Belediyesi, verimli toprakların bulunduğu beldede, sulu tarım alanlarının genişletilmesi amacıyla yürüttüğü sulama kanalı projesinin birinci etabını tamamladı.

Hava koşullarının elverişli olmasından dolayı projenin ikinci etabını da başlatan belediye ekipleri, ilkbaharda vatandaşların sulama kanalını kullanarak tarlalarını ekmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AA muhabirine, geniş tarım havzasının bulunduğu beldede sulu tarım için sulama kanalı yaptıklarını söyledi.

Çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapması ve tarımdaki verimliliği arttırmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Çetinsoy, "Beldemizde vatandaşların büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ovamızda geniş ve verimli tarım alanları bulunuyor. Su kanalını yaptığımız bölgelerde birçok ürünün yanı sıra karpuz da üretiliyor. Burada yetiştirilen karpuzlar, Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiliyor. Burada yaptığımız sulama kanalının ilk etabını tamamladık. Bu çalışmayla tarımda verimi yükselteceğiz." diye konuştu.

Göreve geldiklerinden beri hizmetleri sürdürerek hedefledikleri birçok çalışmayı hayatta geçirdiklerini belirten Çetinsoy, bu çalışmalarda kendilerini destekleyen milletvekillerine teşekkür etti.