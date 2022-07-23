Güroymak'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Güroymak'ta trafik kazası: 4 yaralı

23.07.2022 11:59
Güroymak'ta trafik kazası: 4 yaralı

BİTLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

BİTLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Güroymak ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 75 AAD 718 plakalı otomobil, Güroymak Hastanesi önünde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, 112'yi arayıp bilgi verdi. Bölgeye ambulans, AFAD ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Güroymak ve Tatvan devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güroymak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güroymak'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güroymak'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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