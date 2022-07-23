Kaza, sabah saatlerinde, Güroymak ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 75 AAD 718 plakalı otomobil, Güroymak Hastanesi önünde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, 112'yi arayıp bilgi verdi. Bölgeye ambulans, AFAD ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Güroymak ve Tatvan devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güroymak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güroymak'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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