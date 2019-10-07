Güroymak'ta trafik kazası: 6 yaralı
40 dakika önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Bitlis'ten Muş'a giden Mehmet Sevim (52) yönetimindeki 35 AR 6542 plakalı otomobil, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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