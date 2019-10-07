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Güroymak'ta trafik kazası: 6 yaralı

40 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Güroymak'ta trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.


Bitlis'ten Muş'a giden Mehmet Sevim (52) yönetimindeki 35 AR 6542 plakalı otomobil, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.


Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güroymak, Bitlis, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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