Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"
Son Dakika Güncel Güroymak'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'

Güroymak'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Güroymak'ta

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

İlçeye bağlı Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokulunda açılan fuarda öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladığı projeler yer aldı.

Açılışa katılan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, fuarı gezerek projeleri inceledi.

Fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Sancaktutar sınıfları dolaştıktan sonra okulun idareci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Açılışa İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler de katıldı.

Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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