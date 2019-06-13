Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta uçurtma şenliği
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Güroymak'ta uçurtma şenliği

1 saat önce

Güroymak ilçesine bağlı Özkavak köyünde uçurtma şenliği düzenlendi.

Güroymak'ta uçurtma şenliği, System.String[]
Güroymak ilçesine bağlı Özkavak köyünde uçurtma şenliği düzenlendi.
Şenliğe katılan öğrenciler, uçurtma uçurup, keyifli bir gün geçirdi.

Özkavak Köyü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Çetin, yaptığı açıklamada, yıl sonunda geleneksel olarak öğretmen ve öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Çetin, şöyle konuştu:
"Bu yıl piknik havasında uçurtma şenliği düzenledik. Öğretmen ve öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladıkları uçurtmalar dağıtıldı. Şenliğe öğrencilerle birlikte 120 kişi katıldı. Amacımız çocuklara uçurtmayı öğretmek."
Veliler, şenlikten dolayı okul idaresine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:37 Kaynak: AA
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