Güroymak'ta Yeni Su Deposu Hizmete Alındı
28 dakika önce
Güroymak Belediyesince, ilçenin su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için hayata geçirilen projeler kapsamında yapılan su deposu hizmete alındı.
Güroymak
Belediyesince, ilçenin su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için hayata geçirilen projeler kapsamında yapılan su deposu hizmete alındı.
Barajyolu Mahallesi'nde yapılan su deposunun açılışı, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı.
Alibeyoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte su ihtiyacının büyük bölümününü kuyulardan karşılandığını ve bunun aylık 150 bin lira civarında elektrik faturası gelmesine sebep olduğunu söyledi.
Bu çalışmayla yüklü elektrik faturalarının önüne geçileceğini ve tasarruf sağlanacağını belirten Alibeyoğlu, şunları kaydetti:
"İlçedeki 4 mahalleye yetecek bir depodur. Kendi imkanlarımızla ilçemize cazibeli su getirme çalışmalarına 2 yıldır devam ediyorduk. 2 yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışan su şefi ve ekibine çok teşekkür ederim. Güzel hizmetlere imza attık. Biz bugün burada varız, yarın yokuz. Yaptırılan su deposu 5 bin hanenin su ihtiyacını giderebilecek. Bugüne kadar yapmış olduğumuz su çalışmalarında yaklaşık olarak 2,5 trilyonluk bir kaynak harcadık. 20 kilometre su hattımızın yenilenme çalışmalarını yaptık. Bir taraftan cazibeli su getirirken, birçok alanda hatlarımızı yeniledik. Açılışını yapmış olduğumuz su depomuzun hayırlı olmasını diliyorum."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:42 Kaynak: AA
İSKİ, Soğuk Havanın Sayaçları Dondurabileceği Konusunda Aboneleri Uyardı
Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı
Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak