Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı - Son Dakika
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Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı

19.03.2022 00:13

Güroymak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Güroymak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Güroymak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Bir gün öncesinde meteorolojiden yapılan uyarıda Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışı Pazar gününe kadar etkisini kaybedeceği kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıda bulundu.

Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı
Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı
Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı - Son Dakika
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