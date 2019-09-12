Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta yerli karpuz satışları başladı
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Güroymak'ta yerli karpuz satışları başladı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yerli karpuz satışları başladı.

Güroymak'ta yerli karpuz satışları başladı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yerli karpuz satışları başladı.


Güroymak'ta karpuz üretimi yapan İbrahim Aydemir, ürettikleri karpuzları çevre illere satışa sunduklarını söyledi. Bu yıl 10 dönüm alanda karpuz üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydemir, "Yerli karpuzları yeni hasat ettim ve satışa çıkardım. Satışlardan memnun değiliz. Karpuzun kilosunu toptan 20 kuruş, perakende ise 50 kuruştan vermemize rağmen geçen yıllardaki satışımızın yarısını bile yakalayamadık" dedi.


Tarlada kalan karpuzları 20 kuruştan sattıklarını ancak bu fiyata rağmen alıcı bulamadıklarını belirten İbrahim Aydemir, "Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Geçen yıllar karpuz para ediyordu. Bizde o ümitle ekiyoruz ama umutlarımız her sene boşa gidiyor. Bu senede bir şey elde edemedik karpuzlar tarlada boşu boşuna çürüyüp gitti. Tarlada 20 kuruşa satıcı bulamadık. Bizim tarlada 20 kuruşa verdiğimiz karpuzu esnaflar 90 kuruş ile 1 lira arasında satıyorlar. Mazot ve nakliye fiyatları çok yüksek. Karpuz elimizde kaldı. Kalan parayı ya nakliye parasına veriyoruz. Yada işçiye veriyoruz. Elimizde kalan parayı da hangi borcumuza vereceğimizi şaşırdık" şeklinde konuştu. - BİTLİS

İbrahim Aydemir, Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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