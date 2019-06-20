Güroymak'ta yılsonu sergisi
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kurslarda bir yıl boyunca el emeği göz nuruyla yapılan ürünler sergilendi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
'in Güroymak
ilçesindeki Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kurslarda bir yıl boyunca el emeği göz nuruyla yapılan ürünler sergilendi.
Güroymak Aile Destek Merkezinin (ADEM) yılsonu sergisinin açılışına Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezi sorumlusu Nagihan Alibeyoğlu, Hakim Hasan Tamer Berber, daire ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışı yapılan sergiye katılan davetliler, sergiyi gezip, kursiyerlerin yapmış olduğu ürün ve çalışmaları yakından gördü. Sergiyi gezen vatandaşlara müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
ADEM sorumlusu Nagihan Alibeyoğlu, 2019 yılı içerisinde 150 adet farklı kurs açtıklarını söyledi. Sene sonunda kursiyerlerin yapmış olduğu el işi ürünleri burada sergilediklerini ifade eden Alibeyoğlu, "Evde sıkılan genç kızlarımız ve anneler burayı sosyal bir etkinlik olarak görüyor. Buraya gelen bayanlara sosyal ve kişisel becerilerinin yanında eğitim hizmeti vererek topluma kazandırmaya çalışıyoruz" dedi. - BİTLİS
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