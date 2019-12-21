Güroymak'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.



İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis trafik akışını aksattı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Bitlis-Güroymak ve Güroymak- Muş transit kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sisle beraber soğuk havanın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar yürümekte zorlandı. Birçok tır şoförü, ilçedeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.



Vatandaşlardan Faruk Gültekinoğlu, "Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Evden iş yerine gelmekte büyük zorluk yaşıyoruz. Kış aylarında ilçemiz durumu hep böyle trafikte ilerleyen sürücüler beni görmez diye yavaş ve dikkatli yürümeye çalışıyorum" dedi. - BİTLİS