Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor

21.01.2021 16:21

Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Güroymak Belediyesi ekipleri, üç gün boyunca devam eden kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. Kar temizleme çalışmalarında 6 adet JCB,1 adet loder ve 2 adet greyderle çalışmalarını sürdüren Güroymak Belediyesi, ara arterler dahil olmak üzere ilçe merkezinde kapanan tüm yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güroymak şehir merkezinden geçen D-300 kara yolunda ise Karayolları Genel Müdürlüğünün karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise sosyal medya hesabında yapılan yol açma çalışmalarının görüntüsünü "Güroymak'ta yoğun kar yağışına rağmen emniyetli ulaşım kesintisiz sürüyor. Turuncu ekibimiz yollarda, milletimizin işi gücü rast gitsin" notuyla paylaştı.

Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor
Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor
Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor
Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor

Güroymak, Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güroymak'ta yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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