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Güroymak'ta yol uygulaması

2 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol uygulaması yapıldı.

Güroymak'ta yol uygulaması, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol uygulaması yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 170 personelin katıldığı yol uygulamasında araçlar didik didik arandı. 7 ayrı noktada yapılan uygulamada, tüm şoför ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorguları yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplamda bin 8 şahsın sorgulandığı belirtilerek, "195 araç sorgusu yapılıp, 2 bakaya şahsa gerekli tutanak tanzim edilmiş. 6 araca toplam 3 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. 55 adet umuma açık iş yeri denetlenmiş olup, 765 şahıs sorgulanmış, ayrıca 7 bakaya şahsa gerekli tutanak tanzim edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Güroymak, Bitlis, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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