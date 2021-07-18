Güroymak'taki bin aileye 500 bin TL nakdi yardım - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde muhtaç durumda olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi nakdi yardım yapıldı.

Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kurban Bayramı öncesi bin aileye toplamda 500 bin TL'lik nakdi yardım yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Emre Zeyrek, "Devletimizin şefkat elini ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hissettirmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Sosyal devlet olmanın bilinciyle imkanlarımız ölçüsünde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS