Güroymak'taki doğal kaplıcaya mandalarıyla birlikte giriyorlar - Son Dakika
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Güroymak'taki doğal kaplıcaya mandalarıyla birlikte giriyorlar

6 saat önce

BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında gençlerin akınına uğruyor.

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BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında gençlerin akınına uğruyor. Bölgede yaşayan manda sahipleri de sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla birlikte kaplıcanın yolunu tutuyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla birlikte kaplıcaya giren gençler, sıcak suda bol bol eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında gençlerin eğlence mekanı oluyor. Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla birlikte kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 40- 50 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile birlikte yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Hemen hemen her gün kaplıcaya gelen Yunus Özcan, mandaların temizlendiğini, kendilerinin ise eğlendiğini belirterek, "Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis'ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10-12 derecede bizler de hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimi temizliyoruz" dedi.

?Fotoğraf tutkunu Mustafa Kepenek ise mandaların kaplıcaya girmelerinden dolayı çok ilginç görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Kepenek, fotoğrafa gönül veren herkesin mutlaka Budaklı Kaplıcası'na gelmesi gerektiğini belirterek, " Nevşehir'den geliyorum. Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcalarını çekmeye geldik. Hava sıcaklığı sıfırın altına 10 derece. Buradaki görüntü gerçekten çok ilginç. İnsanlar ve hayvanlar aynı anda suya giriyor. Buharla beraber muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Biz de bu güzel görüntüleri fotoğraflamak için buraya geldik. Fotoğrafa gönül veren arkadaşlarımızı buraya bekleriz" dedi.


Nemrut Dağı, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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