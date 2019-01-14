Son Dakika Haberleri: Güroymak'taki Metruk Binalar Yıktırıldı

Güroymak'taki Metruk Binalar Yıktırıldı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yağışlardan etkilenen ve tehlike arz eden 38 metruk binayı yıktırdı.

Güroymak'taki Metruk Binalar Yıktırıldı, System.String[]
Bitlis'in Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yağışlardan etkilenen ve tehlike arz eden 38 metruk binayı yıktırdı.

Güroymak Belediyesi, sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla harabeye dönüşerek çökme riski oluşan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle şikayetlere konu olan metruk binaları tek tek yıktırıyor. Yıkım öncesi Güroymak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek evlerin bulunduğu sokağı trafiğe kapattı. Yıkımdan sonra ortaya çıkan moloz ve atıklar da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip bölgeden çıkartıldı.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ilçe estetiğinin korunması belediye olarak önceliklerimiz arasındadır. Zira harabeye dönüşen metruk yapılar, kent estetiğini bozmasının yanı sıra madde bağımlılarının kullandığı mekanlara da dönüştüğü için toplumsal bir sorun haline de gelmekteydi. Bu nedenle ekiplerimiz tarafından harabeye dönüşen 38 metruk binanın yıkım çalışması yerine getirildi" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

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