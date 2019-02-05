Son Dakika Haberleri: Güroymaklı 4 Sporcu Milli Takım Seçimlerine Katıldı

Güroymaklı 4 Sporcu Milli Takım Seçimlerine Katıldı

1 saat önce

Güroymak ilçesinde 4 sporcu, Türkiye Futbol Federasyonu U14 Milli Takımı altyapı seçmelerine katıldı.

Güroymaklı 4 Sporcu Milli Takım Seçimlerine Katıldı, System.String[]
Güroymak ilçesinde 4 sporcu, Türkiye Futbol Federasyonu U14 Milli Takımı altyapı seçmelerine katıldı.

Güroymak Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki 2005 doğumlu 4 futbolcu, U14 Milli Takıma yerleşmek için Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda düzenlenen seçmelere katıldı.

Güroymak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu, sporculardan Polat Aylu, Kadir Aral, Zana Güldal ve Kadir Şendöl'ün seçmelere katıldığını belirtti.

Şahsuvaroğlu, "Sporcularımız müsabakada performanslarını maç sonuna kadar gösterdi. Bu kapsamda Bitlis'te seçmeler yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bilgilendirileceğiz. Yetenekli çocuklarımızı kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İsteğimiz ailelerin bu konuda çocuklara gerekli desteği vermesidir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:45 Kaynak: AA

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