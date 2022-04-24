Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.