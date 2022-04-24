Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

24.04.2022 18:16
Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul, Marina, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:54 Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
17:27 6'lı masa bugün 3. kez bir araya gelecek! Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili?
17:21 Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük
17:19 Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, İngiliz devine imza atmaya hazırlanıyor! İşte tarihe geçecek teklif
16:53 Uğurcan Çakır, hesap makinesi paylaşımıyla taraftarı mest etti!
14:49 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 18:28:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement