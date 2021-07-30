Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina 'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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