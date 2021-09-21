Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina 'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim