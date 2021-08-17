Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.