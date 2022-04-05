Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, evi yanan aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, evi yanan aileyi ziyaret etti

05.04.2022 15:04
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, evi yanan aileyi ziyaret etti

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karabulut ile Hoşab Mahallesi'ne giden Tanış, hafta sonu çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Demir ailesini ziyaret etti.

Ev sahibi Latif Demir'den yangın hakkında bilgi alan Tanış, aileye destek olacaklarını söyledi.

Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmamasının tek tesellileri olduğunu aktaran Tanış, evleri kullanılamaz hale gelen Demir ailesinin yaralarını bir an önce saracaklarını kaydetti.

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Ahmet Karabulut, Hayrullah Tanış, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, evi yanan aileyi ziyaret etti - Son Dakika


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