Gürpınar Belediye Başkanı Tanış belediyenin çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış belediyenin çalışmalarını anlattı

12.10.2020 17:19

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İl Başkanlığında belediyenin yürüttüğü çalışmaları ve devam eden projelerini anlattı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İl Başkanlığında belediyenin yürüttüğü çalışmaları ve devam eden projelerini anlattı.

AK Parti Van İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Tanış, göreve başladığı günden bu yana gönül belediyeciliği ile ilçede büyük bir değişim ve dönüşüm başlattıklarını söyledi.

Büyük bir gayretle mahallelerin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirten Tanış, "Mahalle farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede hizmet götürüyoruz. Gürpınar'da AK belediyeciliği en güzel şekilde temsil etmek için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda desteğini her zaman hissettiğimiz Milletvekilimiz Abdulahat Arvas ve İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu'na teşekkür ediyorum. Birbirimize sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeliyiz." diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise kentte hayata geçirilecek projeler için Ankara'da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçedeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Arvas, "Kendisi ilçeyi çok iyi bilen biri. Yaptığı çalışmalar ve projeler ile önemli işlere imza attı. Bu manada üzerimize düşen ne varsa yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da çalışmalarından dolayı Tanış'a teşekkür etti.

İlçede önemli projelere imza atıldığını aktaran Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin yaptıkları çalışmaları teşkilatlarımızın bilmesini ve bunu toplumla paylaşmalarını istiyoruz. Bu sebeple belediyelerimizin hizmetlerini yönetim toplantılarımızda, diğer ilçe başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın da katılımı ile aktarmalarını sağlıyoruz. Gevaş, Bahçesaray ilçe belediyelerimizin ardından bugün de Gürpınar Belediyemizi dinledik."

Toplantıya, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile parti yöneticileri katıldı.

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış belediyenin çalışmalarını anlattı
Gürpınar Belediye Başkanı Tanış belediyenin çalışmalarını anlattı
Gürpınar Belediye Başkanı Tanış belediyenin çalışmalarını anlattı
Gürpınar Belediye Başkanı Tanış belediyenin çalışmalarını anlattı

Hayrullah Tanış, AK Parti, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar Belediye Başkanı Tanış belediyenin çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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