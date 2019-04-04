Son Dakika Haberleri: Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, Göreve Başladı

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, Göreve Başladı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İçişleri Bakanlığınca belediyeye görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı'dan görevi devraldı.

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, Göreve Başladı, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İçişleri Bakanlığınca belediyeye görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı'dan görevi devraldı.

Kaymakam Doğramacı, yaptığı konuşmada, görevi devralan Tanış'a başarı dileğinde bulundu.

"İlk geldiğimizde tek görevimiz teröre giden kaynakları kesmekti. Biz sadece teröre giden parayı kesmedik, milletin kaynaklarını yine milletin hizmetine sunarak bambaşka bir Gürpınar inşa ettik." diyen Doğramacı, "Allah'a şükürler olsun bize verilen görevi sağ salim güzel bir limana ulaştırdık. Burada veyahut başka bir yerde görev yapsam dahi bütün bilgi, birikim ve tecrübemle Gürpınar'ın yanında olmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Çalışmalarından dolayı Kaymakam Doğramacı'ya teşekkür eden başkan Tanış, şöyle konuştu:

"Gürpınar'da son iki yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Daha önce ilçemizi AK belediyecilikle buluşturamadık. Hamdolsun bugün Kaymakam beyden devraldığımız bayrakla, Gürpınar'ı AK belediyecilikle buluşturacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:57 Kaynak: AA

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