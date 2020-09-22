Gürpınar Belediye Başkanı Tanış muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış muhtarlarla bir araya geldi

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Kültür merkezinde sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan toplantıda Tanış, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. İlgili birim müdürlerinden bilgi alan Tanış, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinlemek, halka daha iyi hizmet vermek için bir araya geldiklerini belirtti. Birim müdürleri de sorumluluk alanlarıyla ilgili muhtarın dile getirdiği sorunları yanıtladı, taleplerini not aldı.

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