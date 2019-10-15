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Son Dakika Yerel Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destek

Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destek

1 saat önce

Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destekVAN - Van'ın Gürpınar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destek

VAN - Van'ın Gürpınar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye meclis salonunda ekim ayı gündemine ilişkin görüşmelerinden sonra Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanı Aydın Koyuncu bir açıklama yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Koyuncu, "Ülkemizin sınırında binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır" dedi.

"Belediye meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır"

AK Parti Grup Başkanı Aydın Koyuncu, Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta, terör örgütlerinin oluşan otorite boşluğundan faydalanarak geniş bir alan kazanmaya çalıştıklarını ifade etti. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/ YPG'nin sivil insanları hedef alarak Türkiye'ye saldırıda bulunduğunu belirten Koyuncu, "Bölgemizin istikrarı, barışı ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD-YPG terör örgütünün bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarına zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na belediye meclis üyeleri olarak destekliyoruz. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" diye konuştu.

Okunan bildiriye tepki gösteren HDP'li meclis üyeleri ise salonu terk etti.

Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destek

Barış Pınarı Harekatı, Gürpınar, Türkiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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