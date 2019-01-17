Gürpınar Belediyesi 600 Bebeğe "Hoş Geldin" Dedi

Gürpınar Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan "Hoş Geldin Bebek
" projesi kapsamında ekipler 600 evi ziyaret ederek hediye verdi.
Gürpınar'da ikamet eden ve yeni bebek sahibi 600 aileyi ziyaret eden belediye ekibi, bebek sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın "gözünüz aydın" dileklerini ve selamlarını aileye ileten ekipler, aileleri çocuk bakımıyla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan "Hoş Geldin Bebek Seti" armağan ediyor.
Kaymakam Doğramacı, yaptığı açıklamada, proje ile anne ve babaların mutluluğuna ortak olmayı amaçladıklarını söyledi.
Doğramacı, şöyle konuştu:
"Bu çalışmamız ile yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı ürünlerin yer aldığı bebek setimizi hediye ederek sevinçlerine ortak oluyoruz. Gürpınar Belediyesi olarak dünyaya gözlerini açan o bebeklerin yarınlarında daha güzel bir Gürpınar olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyor, kıymetli aileleri ile güzel bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum."
Bebekleri dünyaya yeni gelen aileler projeden yararlanabilmek için belediyeye başvurabilecek.