Gürpınar Belediyesi çocuk dergisi hazırladı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, çocuk dergisi hazırladı.

Belediye tarafından hazırlanan dergi, çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Çocukların okuma alışkanlarının gelişmesine, bilime ve araştırmaya olan ilgilerinin artmasına katkı sağlaması düşünülen dergide Gürpınar ve Van'ı tanıtan içerikler de yer alıyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinden en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Çocukların bu süreçte okuldan uzak kaldığını anımsatan Tanış, "Onlara güzel bir hediye vermek için Gürpınar Çocuk Dergisi'ni hazırladık. Amacımız geleceğimiz olan çocukları mutlu etmek, evlerinde hem eğlenmelerini sağlamak hem de eğitimlerine katkı sağlamak. Dergi çocuklar için hazırlandı ama büyüklerin de keyifle okuyabileceği içerikler bulunuyor. Çocuklar için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.