Gürpınar Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 aileye ev verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürpınar Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 aileye ev verdi - Son Dakika

Gürpınar Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 aileye ev verdi

6 saat önce

Gürpınar Belediyesi, hayata geçirdiği "Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER)" projesiyle evi yıkılan 2 vatandaşa ev hediye etti.

Gürpınar Belediyesi, hayata geçirdiği "Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER)" projesiyle evi yıkılan 2 vatandaşa ev hediye etti.

Güzelsu Mahallesi'nde evleri yıkıldığı için yaşamını zor şartlarda sürdüren Canayağız ve Eliş aileleri için ev yapım çalışmasına başlayan belediye, kısa süre içerisinde tamamladığı evleri vatandaşlara teslim etti.

Yeni bir eve kavuşmanın mutluluğunu taşıyan aileler, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a teşekkür etti.

Evlerinin anahtarlarını ailenin kadın üyelerine teslim eden Başkan Tanış, belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını söyledi.

GİMER projesiyle gönül belediyeciliği anlayışında hareket ettiklerini ifade eden Tanış, şöyle konuştu:

"Çocukların ve ev sakinlerinin mağduriyetini görünce bir şeyler yapmak istedim. O gün ki şartlar doğrultusunda bir konteyner getirerek ailemizi buraya yerleştirdik. Göreve başlamamızla kollarımızı sıvayarak belediyemiz bünyesinde GİMER'i kurduk. Bu merkez aracılığıyla iş adamlarımızın desteğini alarak ilçemizde iki ihtiyaç sahibi ailemizi ev sahibi yaptık. 9 aylık kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımıza yeni sıcak yuvalarının anahtarlarını teslim ettik. Biz insana dokunan, bu tür hizmetlerin artması için tüm iş adamlarımızı da Gürpınar Belediyesi iş birliğiyle vatandaşlarımıza yardım elini uzatmalarını bekliyoruz."

Hayırsever iş adamı Veysel Şalem de GİMER projesine katkıda bulunmanın memnuniyetini yaşadığını anlattı.

Gürpınar Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 aileye ev verdi

Gürpınar Belediyesi, Hayrullah Tanış, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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