Gürpınar Belediyesi ikinci dönem evlilik okulu kayıtları başladı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde gelin ve damat adayları ile üç yıl içinde evlenmiş çiftlere destek verilmesi amacıyla kurulan "evlilik okulu" ikinci dönem kayıtları başladı.

Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında okulda verilen eğitimlere katılan yeni evli çiftler ile evlenecek adaylara, mutlu bir yuvanın ipuçları anlatılacak.

Ücretsiz düzenlenecek eğitimlere katılan çiftlere sertifika, beyaz eşya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, son zamanlarda artan boşanma oranlarının toplumda hasara yol açtığını söyledi.

Tanış, "Bu eğitimlerde amacımız Allah'ın rızasını gözeterek mutlu ve huzurlu bir aile yuvasının kurulmasına vesile olmaktır. İlk mezunlarını geçen yıl verdiğimiz evlilik okulumuza çiftlerimizin ilgisi yoğundu. Bu yıl koronavirüs tedbirleri eşliğinde alanında uzman hocalarımızın katılımıyla eğitimlerimizi başlatacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kura yoluyla büyük hediyelerimiz, katılan herkese de birer ev eşyası hediyemiz olacaktır." diye konuştu.

"Güçlü Aile, Güçlü Gürpınar" sloganıyla açılan okula başvurmak isteyen çiftlerin Gürpınar'da ikametgah ediyor olması gerekiyor.