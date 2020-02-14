Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara yem bırakılıyor.

Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara yem bırakılıyor.


Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Gürpınar Kaymakamlığı ve Gürpınar Belediyesi harekete geçti. İlçe genelinde farklı noktalarda oluşturulan beslenme alanlarına kurumların yemekhanelerinde artan yemekleri toplayan ekipler, topladıkları yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Zorlu hava koşullarında yiyecek bulamayan kuşlar için de harekete geçen belediye ekipleri, daha önceden yapılan kuş evlerine düzenli aralıklarla buğday bırakıyor.


Konuya ilişkin açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki kurumların işbirliğiyle sokak hayvanlarının aç kalmaması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışma başlattıklarını anlatarak, "Küçük ve sevimli dostlarımızın soğuk ve karlı kış günlerinde ihtiyaçlarını bir nebze karşılamak ve hayatlarını idame etmelerini sağlamak amacıyla böyle bir çalışmayı başlattık. Çalışmamız kapsamında ekiplerimiz kurumlardan arta kalan yemekleri günlük olarak toplayarak sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Bu şekilde hem israfı önlemiş oluyoruz hem de sokak hayvanlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Destek ve duyarlılığından dolayı Kaymakamımız Fatih Sayar'a teşekkür ediyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanları için herkesin elinden geleni yapması ve evinin önüne bir kap koymasını da önemle hatırlatıyoruz" dediler. - VAN

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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